شؤون فلسطينية

المدعية العامة في لاهاي: لن أتردد في ممارسة سلطاتي بملف (الخان الأحمر)

المدعية العامة في لاهاي: لن أتردد في ممارسة سلطاتي بملف (الخان الأحمر)
رام الله - دنيا الوطن
نشر مكتب المدعية العامة في محكمة العدل الدولية في لاهاي، إعلاناً غير عادي، أمس الأربعاء، حول الإخلاء المخطط لقرية (الخان الأحمر)، والتوتر على حدود قطاع غزة.

وبحسب بيان فاتو بنسودا، فإنها "لن تتردد في تنفيذ الإجراءات الضرورية" في ضوء الإخلاء والوضع على الحدود، وكتبت بنسودا: "إنني أتابع بقلق الإخلاء المخطط لقرية البدو في الخان الأحمر في الضفة الغربية، ويبدو أن الإجلاء بالقوة بات وشيكاً، ويمكن أن يؤدي إلى التصعيد والعنف".

وحذرت المدعية العامة من أن "تدمير الممتلكات بدون ضرورة عسكرية، ونقل السكان في الأراضي المحتلة يشكلان جرائم حرب على أساس معاهدة روما"، وعن التصعيد في غزة، كتبت: "أنا قلقة من العنف المتواصل، الذي يتقاسمه الجانبان، على الحدود بين غزة وإسرائيل".

وأكدت أن هذا الموضوع يجري فحصه في مكتبها، وكتبت: "لن أتردد في اتخاذ أي إجراء مناسب كجزء من سلطاتي بموجب معاهدة روما".

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