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فيديو: النائب السعود يُطالب بطرد وفد الاحتلال الإسرائيلي

فيديو: النائب السعود يُطالب بطرد وفد الاحتلال الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
عبر النائب يحيى السعود، عن امتعاضه الشديد، جراء دعوة مؤتمر جنيف، لدولة عنصرية كـ "إسرائيل" للمشاركة في أعماله، مطالباً جميع الوفود بمقاطعته.

وقد حازت كلمة النائب السعود على إعجاب الوفود الدولية المشاركة بالمؤتمر، مطلقين تصفيقهم الحار، عقب دعوتهم لعدم الاستماع إلى كلمات أعضاء الوفد الإسرائيلي ومقاطعة أعضائه، لا سيما وأن دولة عنصرية استعمارية كإسرائيل، كان يجب ألا يتم دعوتها لمؤتمر جنيف، لكنها وعلى العكس تماماً تحظى برعاية منظمات حقوق الإنسان الدولية، ومنظمات المجتمع المحلي، بحسب تصريحات السعود. 

وأكد السعود أنه من "المعيب" أن نشهد مشاركة إسرائيل في المؤتمر، وهي من يقبع في سجونها أكثر من خمسة آلاف معتقل فلسطيني بين المرأة والطفل وكبير في السن.


 

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