وزارة الصحة: تم بناء 40% من مستشفى دورا الحكومي وسيكون جاهزاً بعد عام





رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أنه تم بناء 40% من مستشفى دورا الحكومي، حيث سيكون جاهزاً خلال عام من اليوم.وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي، اليوم الخميس: إن مساحة المستشفى، ستكون حوالي 6000 متر مربع، وسيتكون البناء من 4 طبقات.وسيخدم مستشفى دورا الحكومي، أكثر من 200 ألف نسمة، فيما سيخفف بناؤه، إضافة إلى مستشفى الرئيس محمود عباس في حلحول، الضغط على مستشفى الخليل الحكومي، وسيساهم في تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين في محافظة الخليل.وسيحتوي المستشفى على طوابق التسوية، وتضم الخدمات العامة والمساندة للمستشفى، من مستودعات، ومطابخ، وغرف صيانة وغيرها، والطابق الأرضي مخصص للطوارئ، والعيادات الخارجية، ومختبرات، وصيدلية، وقسم أشعة، وقسم استقبال، والطوابق العليا منامات للرجال والنساء، وقسم ولادة، وقسم عمليات، والعناية مكثفة، وقسم أطفال، وحاضنات أطفال، إضافة إلى إدارة المستشفى.يشار إلى أنه وببناء مستشفى دورا الحكومي، ومستشفى الرئيس محمود عباس في حلحول، فإن عدد المستشفيات الحكومية في محافظة الخليل، سيرتفع إلى 5 مستشفيات.وكان رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، قد وضع حجري الأساس لمستشفى الرئيس محمود عباس بحلحول، ومستشفى دورا الحكومي في محافظة الخليل، في العاشر من شباط/ فبراير من العام 2015، فيما سلمت وزارة الصحة أرض المستشفى، للشركة التي رسا عليها عطاء البناء بداية العام الحالي.