عن رواية "قارب من يافا".. عاطف أبو سيف يفوز بجائزة "كتارا"

وتُعتبر جائزة (كتارا) واحدة من أرفع الجوائز الأدبية في العالم العربي، وهي مخصصة للرواية في فئات مختلفة: الرواية المنشورة، الرواية غير المنشورة، رواية الفتيان، والدراسات النقدية.

رام الله - دنيا الوطنفاز المتحدث باسم حركة فتح، عاطف أبو سيف، الأربعاء، عن روايته قارب من يافا، بجائزة (كتارا) لفئة روايات الفتيان غير المنشورة، التي تمنحها مؤسسة (كتارا) في الدوحة في قطر.وتحدثت الرواية، عن مغامرة مجموعة من الفتيان في المخيم في البحث عن قارب قديم، يُعتقد أنه مخبأ في مكان ما، وخلال عملية البحث، تتكشف حكايات القارب المختلفة، التي تم العثور عليها في محفظة جلدية قديمة.ولعاطف أبو سيف، ست روايات، وثلاث مجموعات قصصية، ومجموعة من الكتب في الفكر السياسي والعلاقات الدولية.