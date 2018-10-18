رغم دخولهم بطريقة شرعية.. 600 لاجئ فلسطيني يعانون (الأمريْن) بتايلاند ويناشدون السلطات





هذه العائلات دخلت تايلاند بطرق شرعية على فترات متفرقة خلال سنوات، وهم يقيمون في تايلاند من خلال كفالات أشخاص تايلنديين.



ويشمل القانون الجديد جميع من تعتبرهم السلطات التايلندية مخالفين، لكن المتضرر الأكبر هم اللاجئون الفلسطينيون لأنهم لا يستطيعون الذهاب إلى وطنهم، وليس ثمة دول تستقبلهم.



وحسب شهادات عدد من العائلات الفلسطينية هناك، فقد تواصلت هذه العائلات مع المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تايلند، ولكن دون أي نتيجة، ودون تقديم أي حلول، وقامت هذه المفوضية بالتنصل من المسؤولية تجاههم.



المشكلة تزداد تعقيداً مع عدم وجود أي دولة مستعدة لاستقبال هذه العائلات، واستحالة العودة إلى الدول التي قدموا منها بسبب سوء الأوضاع الأمنية هناك، وهذه العائلات تعيش في تايلاند منذ فترات متفاوتة، بعضها تجاوز الخمس سنوات بظروف سيئة دون منحهم أي حقوق تُمنح عادة للاجئين، وكل ذلك على أمل إيجاد فرصة للعيش الآمن في تايلاند، أو النجاح في الوصول إلى دولة أخرى تضمن لهم عيشاً أفضل لهم ولأبنائهم.



ومن المؤسف، أن هذه العائلات تتعرض لتمييز واضح، وقد طلبوا الحصول على أوراق إقامة إلا أن السلطات لم تمنحها لهم.



على ضوء ذلك:



1- ندعو مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تحمل مسؤولياتها تجاه هؤلاء اللاجئين، كونهم خارج نطاق عمل (أونروا) حالياً، والواجب الإنساني والأخلاقي، يتطلب أن تقوم هذه المؤسسة الدولية بمساعدة ورعاية هؤلاء اللاجئين.



2- ندعو السلطات التايلاندية إلى مراعاة أعراف وقواعد ومعايير معاملة اللاجئين، وذلك حتى لو لم تكن موقعة على جميع الاتفاقيات المتعلقة بهذا الشأن.



3- نطالب السلطة الفلسطينية، بالتدخل لدى مملكة تايلاند من أجل مساعدة هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين، وحل مشكلتهم بصورة إنسانية تريح هذه العائلات وتشعرهم بالأمان.

رام الله - دنيا الوطنيتعرض أكثر من 600 لاجئ فلسطيني في تايلاند إلى خطر حقيقي، بسبب إقرار السلطات التايلاندية، لقانون يفرض إجراءات مشددة على من لا يملك أوراق إقامة ثبوتية.