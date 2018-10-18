شاهر سعد: منح فلسطين صلاحيات إضافية لرئاسة مجموعة (77) نصر جديد لشعبنا

رام الله - دنيا الوطناعتبر شاهر سعد، أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، منح الجمعية العامة للأمم المتحدة صلاحيات إضافية لفلسطين خلال فترة ترأسها لمجموعة (77+ الصين) نصراً إضافياً لشعبنا، تم ذلك بعد تصويب الدول الأعضاء في الجمعية العامة حول هذا المقترح، الذي حظي بتأييد 146 دولة وعارضته ثلاثة دول، وامتنعت عن التصويت عليه 15 دولة.وأضاف: أنه يستوجب منا توجيه الشكر والعرفان لشعوب الدول التي صوتت لصالحنا، لاسيما التي لديها نقابات حية ومؤثرة في الحياة العامة داخل بلدانها، وهو ما نجده من تلك الدول في المؤتمرات والتجمعات النقابية والعمالية، التي يشارك فيها الاتحاد العام لنقابات عال فلسطين، ونلمس من زملائنا فيها رغبتهم الصادقة ورغبة قادتهم السياسين بمد يد العون لمساعدة شعبنا ومناصرة كل أشكال كفاحه من أجل الحرية والاستقلال.وتابع سعد تعقيبه على هذا التطور بالقول: لعل هذا النصر الجديد يحمل رسائل مفعمة بالمعاني والدلالات الصادمة لأعدائنا؛ ولكل من يحاول حذف فلسطين من الوجود وتصفية أعمدة وأركان وجودها السياسي والتاريخي والحضاري والإنساني.كما أن هذه اللفتة الكريمة من المجتمع الدولي، ستسهم في تمكين مساعينا بقيادة الرئيس أبو مازن الهادفة لمحاسبة الاحتلال على جرائمه التي يرتكبها ضد شعبنا، بما فيها جرائمه ضد العمال الفلسطينيين والعاملات، التي تهدد مسعاهم اليومي للحصول على لقمة عيش شريفة، ويزرع في دروب ذهابهم وإيابهم من وإلى أماكن عملهم كل أنواع المخاطر المميتة، وهي انتهاكات نطالب بإضافتها لملف الإحالة لمحكمة الجنايات الدولية كملف مستقل، من الممكن مساءلة إسرائيل بسببه ومحاسبتها.