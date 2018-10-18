حماس مهاجمةً جرينبلات: دموعك غابت عندما سالت دماء أطفال ونساء شعبنا

رام الله - دنيا الوطنهاجمت حركة حماس، اليوم الخميس، تصريحات المبعوث الأمريكي لعملية السلام جيسون غرينبلات، بعد تصريحاته حول إطلاق الصاروخ في بئر السبع الليلة قبل الماضية.وقال القيادي في الحركة، سامي أبو زهري، في تغريدة عبر (تويتر): أن "تصريحات غرينبلات التي ذرف فيها الدموع، بسبب تساقط زجاج بيت إسرائيلي، غابت عندما سالت دماء أطفال ونساء شعبنا".وتابع: "هذه المواقف المنحازة والمتصهينة، تزيد من حالة التآكل في صورة إدارة ترامب وموقعها في المنطقة".وكان غرينبلات قال في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، إن حركة حماس تعيق الجهود الرامية إلى تحسين حياة الفلسطينيين في غزة، وتعمل على إيذاء الأبرياء الإسرائيليين، على حد قوله.