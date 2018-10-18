شاهد: الحمد الله من (الخان الأحمر): سنستمر بالمقاومة الشعبية وسنُفشل صفقة القرن











رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور رامي الحمد الله، رئيس الوزراء الفلسطيني: "سنستمر في المقاومة الشعبية السلمية، وسنفشل مخططات (صفقة القرن)، ولن نقايض وطننا وثوابتنا بالمال السياسي".وحيا الحمد الله صمود أبناء شعبنا والمتضامنين الأجانب ومختلف القوى والفعاليات الرسمية والشعبية المعتصمين في قرية (الخان الأحمر) الذين يقفون سداً منيعاً في مواجهة الاقتلاع والتهجير، وفي مواجهة فصل القدس العاصمة عن محيطها، وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وكان الحمد الله، قد وصل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، برفقة وزراء الحكم المحلي حسين الأعرج، والتنمية الاجتماعية إبراهيم الشاعر، والزراعة سفيان سلطان، والصحة جواد عواد، ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف، وعدد من المسؤولين، إلى خيمة الإسناد والصمود في قرية (الخان الأحمر) شرق القدس.وتفقد الحمد الله، برفقة الوزراء، مدرسة (الخان الأحمر) وصافح المدرسين، وعدداً من التلاميذ، وحيا صمودهم.