جيش الاحتلال يُداهم محلات تجارية ويفحص كاميرات مراقبة جنوب بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، محلات تجارية في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وفحصت كاميرات المراقبة فيها.وأفاد أحمد صلاح، منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في الخضر، بأن قوات الاحتلال، داهمت محلات الجمل والبدر في منطقة البوابة على الشارع الرئيس القدس الخليل، وفحصت كاميرات المراقبة فيها، وانسحبت، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وقال: "إن ذات القوة داهمت منزل الأسير أحمد خالد موسى، وعبثت بمحتوياته، ولم يبلغ عن اعتقالات".