الاحتلال يعتقل ثلاثة نشطاء مقدسيين

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، ثلاثة نشطاء من مدينة القدس على علاقة بمتابعة قضية تسريب عقار آل جودة في البلدة القديمة للمستوطنين.وشملت الاعتقالات رجل الإصلاح بمخيم شعفاط الشيخ عبد الله علقم، والناشطين كمال أبو قويدر، وفادي مطور، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).