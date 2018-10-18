الاحتلال يشرع بعمليات هدم جنوب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، بعمليات هدم في خربة أم المراجم التابعة لقرية دوما جنوب نابلس.
وقال غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة: "إن قوات الاحتلال، اقتحمت خربة أم المراجم، وشرعت بعمليات هدم طالت حتى اللحظة غرفة واحدة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، بعمليات هدم في خربة أم المراجم التابعة لقرية دوما جنوب نابلس.
وقال غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة: "إن قوات الاحتلال، اقتحمت خربة أم المراجم، وشرعت بعمليات هدم طالت حتى اللحظة غرفة واحدة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
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