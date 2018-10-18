الاحتلال يشرع بعمليات هدم جنوب نابلس

رام الله - دنيا الوطنشرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، بعمليات هدم في خربة أم المراجم التابعة لقرية دوما جنوب نابلس.وقال غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة: "إن قوات الاحتلال، اقتحمت خربة أم المراجم، وشرعت بعمليات هدم طالت حتى اللحظة غرفة واحدة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).