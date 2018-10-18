الخميس: ارتفاع على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الخميس، غائماً جزئياً معتدلاً في معظم المناطق حارا نسبيا في الاغوار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بقليل،وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً باردة نسبياً في المناطق الجبلية لطيفة في بقية المناطق، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الجمعة 2018/10/19: يكون الجو غائماً جزئياً معتدلاً في معظم المناطق حارا نسبيا في الاغوار ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى ادنى من معدلها السنوي العام بقليل ، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.السبت 2018/10/20: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف معتدلاً في معظم المناطق حارا نسبيا في الاغوار ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى ادنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأحد 2018/10/21: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف حارا نسبيا في معظم المناطق وحارا في الاغوار ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.