الهندي: مرحلة عض الأصابع وصلت لذروتها وسنجعل إسرائيل تصرخ بشدة

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، محمد الهندي: إن مرحلة عض الأصابع بين المقاومة وإسرائيل في ذروتها، لافتاً إلى أن المقاومة تمتلك من الإمكانيات والإرادة ما يجعل إسرائيل تصرخ بشدة.







وأوضح الهندي، في تصريحات صحفية، أن حجم المأزق الذي تعيشه إسرائيل وقياداتها ظهر جلياً في تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه أفغدور ليبرمان، تجاه غزة ومقاومتها، وهي تصريحات مرتبكة وهزيلة، وتدلل بما لا يدع مجالاً للشك على حجم الوجع والألم الإسرائيلي من مسيرات العودة المستمرة.





وأضاف: "مسيرات العودة المستمرة وفعالياتها المتصاعدة أربكت الاحتلال الإسرائيلي على جميع المستويات، والمرحلة حساسة وتحتاج إلى حكمة، وكلما تكون فعاليات مسيرات العودة قوية وجماهيرية وسلمية يرتبك قادة العدو أكثر، لذلك مطلوب الصبر، وما النصر إلا صبر ساعة".







وتابع: "حسابات الاحتلال بالنسبة لحرب على غزة معقدة، وستزداد تعقيداً إذا ما فكر بارتكاب تلك الحماقة، فغزة تمتلك من الإمكانيات والإرادة، ما يجعلها تفوتُ أي فرصة لإرباك الشعب الفلسطيني ولإخضاع القطاع، الذي أصبح فوق الاخضاع".