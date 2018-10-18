قوات الاحتلال تعتقل 10 مواطنين بالضفة

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات في مناطق عدة بالضفة الغربية، طالت 10 مواطنين فلسطينيين.جاء ذلك، خلال عمليات مداهمات وتفتيش، نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنازل المواطنين بالضفة، وتخللها عملية اعتقالات للمواطنين.وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال المواطنين بشكل يومي في مناطق عدة بالضفة الغربية، بالإضافة إلى مصادرتها للأموال بحجة أنها مخصصة لتنفيذ عمليات.