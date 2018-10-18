الاتحاد الأوروبي: الأولوية في غزة الآن تتمثل في التهدئة





وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن ما وصفتها الهجمات العشوائية على المدنيين غير مقبولة على الإطلاق.





وأكد أن الأولوية الآن تتمثل في التهدئة، كما يجب إيقاف دائرة العنف واليأس، والحل السياسي وحده كفيل بوضع حد للعنف.





وأصابت صواريخ أُطلِقَت من غزة ليلة أمس، بيتاً في مدينة بئر السبع ، بالإضافة إلى أنباء عن سقوط صاروخ آخر على الساحل وسط إسرائيل.



وقامت قوات الاحتلال رداً على ذلك بضرب عشرين هدفاً في غزة.



رام الله - دنيا الوطنقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، إنه يجب أن تتوقف المجموعات المسلحة في غزة فوراً، عن إطلاق الصواريخ والقذائف المدفعية على إسرائيل.