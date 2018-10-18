شؤون فلسطينية

أبو بكر: القدس أولوية لدى القيادة الفلسطينية ولن نخلى على الأسرى وعائلاتهم

أبو بكر: القدس أولوية لدى القيادة الفلسطينية ولن نخلى على الأسرى وعائلاتهم
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، أن القدس أولوية وعنوان كل التضحيات الفلسطينية، وأن القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، تؤكد كل يوم أنه بدون القدس ومقدساتها وأهلها وأسراها، لن يكون هناك أي هدوء أو حل في كل المناطق التي يتواجد فيها الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال إستقباله ظهر أمس الأربعاء، في مكتبه في رام الله محافظ القدس عدنان غيث وممثلين عن مؤسسات المحافظة وأسرى محررين، حيث تم الحديث بتفاصيل عن ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيين بشكل عام، وأسرى القدس بشكل خاص، من هجمة بربرية متوحشة، تتوحد فيها كل مكونات الإحتلال لتحقيق أهداف صهيونية عنصرية.

وأوضح اللواء ابو بكر أن الجريمة الكبيرة التي يتعرض لها أسرى محافظة القدس وعائلاتهم، تكشف نوايا الإحتلال في إستهداف كل حياة المقدسيين وفي مقدمتهم الأسرى، حيث الإعتقالات المستمرة وفرض الأحكام العالية، والغرامات بمئات الشواكل، والمطالبة بما يسمى بالتعويضات، وفرض الإقامة الجبرية وإعادة تفعيل الحبس المنزلي، والإبعاد وغيرها الكثير من العقوبات والإعتداءات المخالفة لكل القوانين والاعراف الدولية.

وأضاف أبو بكر "أن القدس ومرابطيها أقوى من كل هذه الإجراءات، وستحرر القدس وأسراها، كيف لا وهي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وعلى هذا الاحتلال أن يعلم جيداً أننا قادرون على المقاومة والتضحية لمئة عام أخرى، ولن نبخل على القدس وأسراها وعائلاتهم".

من جانبه قال غيث أن أسرى القدس ووعائلاتهم وسام نعلقه على صدورنا وجباهنا، وأن التضحيات الجسام التي تقدم كل يوم دليل على أن الأقصى والقيامة وكل المقدسات تسكن عيون وقلوب كل المقدسيين.

وأشار غيث أن محافظة القدس تحتضن كل المؤسسات والشرفاء الذين يسعون لخدمة أسرانا وعائلاتهم، مشدداً على أن ذلك واجب وطني على الكل الفلسطيني، ومؤكداً جاهزية كل طواقم المحافظة للتعاون الدائم مع هيئة الأسرى وكل المؤسسات الشريكة، في سبيل التخفيف عن أسرانا وعائلاتهم.

وفي ختام اللقاء وجهة اللواء أبو بكر والمحافظ غيث التحية لكل الأسرى ووالأسيرات في سجون الإحتلال، وأنه لن يكون هناك أي قيمة لكل التهديدات الإسرائيلية والأمريكية، وأن الرئيس أبو مازن عندما وجه التحية لكم في خطابه الأخير من على منبر الأمم المتحدة، كان يرسل عباراته لنتنياهو وترامب وكل المشككين أن أسرانا خطاً أحمر ولن نستجيب لتهديداتكم وعنجهيتكم.



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