فلسطين تشارك في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية بالكويت

رام الله - دنيا الوطنشارك وفد العمل الفلسطيني المكون من وكيل وزارة العمل سامر سلامة والوكيل المساعد لشؤون الشراكة الثلاثية عبد الكريم دراغمة في اجتماعات الدورة العادية (89) والمنعقدة في الكويت يومي 17 و18 أكتوبر 2018، حيث جرى عرض تقرير عن اوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي العربية، واتخاذ أربعة قرارات هامة بخصوص فلسطين.تبنت، اولاً، منظمة العمل العربية رسمياً ملف العمال داخل الخط الأخضر لرفعه إلى مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في اجتماعها القادم نهاية هذا العام لتبني قرار رسمي عبر المنظمة حول مناقشة تقرير بعثة تقصي الحقائق التي توفدها منظمة العمل الدولية سنويا في مؤتمر المنظمة المنعقد في حزيران المقبل، والضغط على المنظمة لاتخاذ قرار بالضغط على إسرائيل للالتزام بمعايير العمل الدولية لجهة الحقوق المالية المتراكمة للعمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وتسهيل عبور العمال على الحواجز، وتحسين ظروف السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل الإسرائيلية، واتخاذ قرارات بهذا الشأن وتنفيذها.كما جرى الاتفاق، ثانياً على انعقاد اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية القادم في فلسطين، وثالثاً تبني عقد جلسة خاصة لظروف العمال الفلسطينيين في مؤتمر منظمة العمل العربية الذي يعقد سنوياً في شهر نيسان لمناقشة جميع القرارات المتخذة من قبل المنظمة وتحويلها إلى برنامج عمل يتم تبنيه من قبل كافة الدول الأعضاء في المنظمة، وخاصة فيما يتعلق بالصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، ودعم منظومة الضمان الاجتماعي، ودعم وبناء مراكز التدريب المهني وأي برامج أخرى للتشغيل في فلسطين وكذلك عقد مؤتمر للمانحين.كما تقرر، رابعا، تقديم شكوى رسمية بالنيابة عن دولة فلسطين للجنة المعايير في منظمة العمل الدولية لاتخاذ قرارات صارمة تجاه اسرائيل.وعلى هامش هذه الاجتماعات، عقد الوفد الفلسطيني اجتماعا مع وزير العمل الجزائري، حيث تم تناول مقترحين سترفعهما الجزائر إلى اجتماع منظمة العمل العربية القادم وهما: تبني فكرة تخصيص الأول من أيار من كل عام للاحتفاء بالعامل الفلسطيني، وثانياً الطلب من المنظمات العمالية العربية خصم مبلغ قيمته دولار سنويا من العمال العرب وتحويلها إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي والصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية.كما جرى في نهاية الاجتماع ترتيب زيارة لوزير العمل الفلسطيني إلى الجزائر لتوقيع مذكرة التفاهم حول التعاون المشترك مع الحكومة الجزائرية.