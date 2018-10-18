شؤون فلسطينية

فلسطين تشارك في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية بالكويت

فلسطين تشارك في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية بالكويت
رام الله - دنيا الوطن
شارك وفد العمل الفلسطيني المكون من وكيل وزارة العمل سامر سلامة والوكيل المساعد لشؤون الشراكة الثلاثية عبد الكريم دراغمة في اجتماعات الدورة العادية (89) والمنعقدة في الكويت يومي 17 و18 أكتوبر 2018، حيث جرى عرض تقرير عن اوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي العربية، واتخاذ  أربعة قرارات هامة بخصوص فلسطين.

تبنت، اولاً، منظمة العمل العربية رسمياً ملف العمال داخل الخط الأخضر لرفعه إلى مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في اجتماعها القادم نهاية هذا العام لتبني قرار رسمي عبر المنظمة حول مناقشة تقرير بعثة تقصي الحقائق التي توفدها منظمة العمل الدولية سنويا في مؤتمر المنظمة المنعقد في حزيران المقبل، والضغط على المنظمة لاتخاذ قرار بالضغط على إسرائيل للالتزام بمعايير العمل الدولية لجهة الحقوق المالية المتراكمة للعمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وتسهيل عبور العمال على الحواجز، وتحسين ظروف السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل الإسرائيلية، واتخاذ قرارات بهذا الشأن وتنفيذها.

كما جرى الاتفاق، ثانياً على انعقاد اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية القادم في فلسطين، وثالثاً تبني عقد جلسة خاصة لظروف العمال الفلسطينيين في مؤتمر منظمة العمل العربية الذي يعقد سنوياً في شهر نيسان لمناقشة جميع القرارات المتخذة من قبل المنظمة وتحويلها إلى برنامج عمل يتم تبنيه من قبل كافة الدول الأعضاء في المنظمة، وخاصة فيما يتعلق بالصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، ودعم منظومة الضمان الاجتماعي، ودعم وبناء مراكز التدريب المهني وأي برامج أخرى للتشغيل في فلسطين وكذلك عقد مؤتمر للمانحين.

كما تقرر، رابعا، تقديم شكوى رسمية بالنيابة عن دولة فلسطين للجنة المعايير في منظمة العمل الدولية لاتخاذ قرارات صارمة تجاه اسرائيل.

 وعلى هامش هذه الاجتماعات، عقد الوفد الفلسطيني اجتماعا مع وزير العمل الجزائري، حيث تم تناول مقترحين سترفعهما الجزائر إلى اجتماع منظمة العمل العربية القادم وهما: تبني فكرة تخصيص الأول من أيار من كل عام للاحتفاء بالعامل الفلسطيني، وثانياً الطلب من المنظمات العمالية العربية خصم مبلغ قيمته دولار سنويا من العمال العرب وتحويلها إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي والصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية.

كما جرى في نهاية الاجتماع ترتيب زيارة لوزير العمل الفلسطيني إلى الجزائر لتوقيع مذكرة التفاهم حول التعاون المشترك مع الحكومة الجزائرية.

أخبار ذات صلة

الاتحاد الأوروبي: الأولوية في غزة الآن تتمثل في التهدئة

الاتحاد الأوروبي: الأولوية في غزة الآن تتمثل في التهدئة

أبو بكر: القدس أولوية لدى القيادة الفلسطينية ولن نخلى على الأسرى وعائلاتهم

أبو بكر: القدس أولوية لدى القيادة الفلسطينية ولن نخلى على الأسرى وعائلاتهم

الجبهة الديمقراطية: التصعيد الإسرائيلي ضدّ غزة غير مبرر

الجبهة الديمقراطية: التصعيد الإسرائيلي ضدّ غزة غير مبرر

المالكي يلتقي رئيس البرلمان الاندونيسي

المالكي يلتقي رئيس البرلمان الاندونيسي

الجيش الإسرائيلي يقدم توصيات لـ (الكابينت) بالشروع بعملية عسكرية في غزة

الجيش الإسرائيلي يقدم توصيات لـ (الكابينت) بالشروع بعملية عسكرية في غزة

خضوري تختتم أعمال المؤتمر الشبابي الجامعي الفلسطيني الأول وتقدم توصياتها

خضوري تختتم أعمال المؤتمر الشبابي الجامعي الفلسطيني الأول وتقدم توصياتها

تيسير خالد: الصلاحيات الإضافية لرئاسة مجموعة الـ77 خطوة نحو العضوية الكاملة

تيسير خالد: الصلاحيات الإضافية لرئاسة مجموعة الـ77 خطوة نحو العضوية الكاملة

عشراوي ترحب بتصويت الجمعية العامة على منح فلسطين صلاحيات لرئاسة مجموعة 77

عشراوي ترحب بتصويت الجمعية العامة على منح فلسطين صلاحيات لرئاسة مجموعة 77

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

الاتحاد الأوروبي: الأولوية في غزة الآن تتمثل في التهدئة

الاتحاد الأوروبي: الأولوية في غزة الآن تتمثل في التهدئة

أبو بكر: القدس أولوية لدى القيادة الفلسطينية ولن نخلى على الأسرى وعائلاتهم

أبو بكر: القدس أولوية لدى القيادة الفلسطينية ولن نخلى على الأسرى وعائلاتهم

الجبهة الديمقراطية: التصعيد الإسرائيلي ضدّ غزة غير مبرر

الجبهة الديمقراطية: التصعيد الإسرائيلي ضدّ غزة غير مبرر

فلسطين تشارك في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية بالكويت

فلسطين تشارك في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية بالكويت

المالكي يلتقي رئيس البرلمان الاندونيسي

المالكي يلتقي رئيس البرلمان الاندونيسي

خضوري تختتم أعمال المؤتمر الشبابي الجامعي الفلسطيني الأول وتقدم توصياتها

خضوري تختتم أعمال المؤتمر الشبابي الجامعي الفلسطيني الأول وتقدم توصياتها

تيسير خالد: الصلاحيات الإضافية لرئاسة مجموعة الـ77 خطوة نحو العضوية الكاملة

تيسير خالد: الصلاحيات الإضافية لرئاسة مجموعة الـ77 خطوة نحو العضوية الكاملة

عشراوي ترحب بتصويت الجمعية العامة على منح فلسطين صلاحيات لرئاسة مجموعة 77

عشراوي ترحب بتصويت الجمعية العامة على منح فلسطين صلاحيات لرئاسة مجموعة 77

منوعات

فنانة شهيرة تعترف بإصابتها بمرض نفسي.. ولا تخرج من منزلها

فنانة شهيرة تعترف بإصابتها بمرض نفسي.. ولا تخرج من منزلها

سعد لمجرد يحاول الإنتحار... والأثار على معصم يده اليسرى

سعد لمجرد يحاول الإنتحار... والأثار على معصم يده اليسرى

بعد ان قطعت شرايينها... شاهدوا الظهور الأول للنجمة الشهيرة من داخل المستشفى

بعد ان قطعت شرايينها... شاهدوا الظهور الأول للنجمة الشهيرة من داخل المستشفى

يعقوب شاهين: رفضت لقب سفير وشيرين عبد الوهاب نقطة ضعفي

يعقوب شاهين: رفضت لقب سفير وشيرين عبد الوهاب نقطة ضعفي

&#34;ميغان ماركل&#34; حامل بطفلها الأول من الأمير هاري

"ميغان ماركل" حامل بطفلها الأول من الأمير هاري

شاهد ما صحة هذا الفيديو لزوجة ترامب ترقص شبه عارية بالبيت الابيض؟

شاهد ما صحة هذا الفيديو لزوجة ترامب ترقص شبه عارية بالبيت الابيض؟

شاهد: هيفاء وهبي بين شقيقتيها علياء وهناء:&#34;من يكسر قلب اختي اكسر عنقه&#34;

شاهد: هيفاء وهبي بين شقيقتيها علياء وهناء:"من يكسر قلب اختي اكسر عنقه"

شاهد &#34;منة فضالى&#34; ستصبح راقصة بملهى ليلى

شاهد "منة فضالى" ستصبح راقصة بملهى ليلى

فيديو: دينا بفستان مثير.. شاهد شكلها بعد اجرائها عملية تجميل لأنفها

فيديو: دينا بفستان مثير.. شاهد شكلها بعد اجرائها عملية تجميل لأنفها

فيديو.. ملحم زين: كنت أعتقد بأن الغناء سيدخلني النار

فيديو.. ملحم زين: كنت أعتقد بأن الغناء سيدخلني النار

عربي

ترامب: لا أريد التخلي عن السعودية

ترامب: لا أريد التخلي عن السعودية

رويترز: السعودية تُعفي القنصل السعودي في إسطنبول من مهامه

رويترز: السعودية تُعفي القنصل السعودي في إسطنبول من مهامه

الرئيس السيسي يُغرد بعد لقاء بوتين في &#34;سوتشي&#34;

الرئيس السيسي يُغرد بعد لقاء بوتين في "سوتشي"

صحيفة تركية تكشف تفاصيل تسجيلات مُرعبة في قضية جمال خاشقجي

صحيفة تركية تكشف تفاصيل تسجيلات مُرعبة في قضية جمال خاشقجي