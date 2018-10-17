شؤون فلسطينية

الجيش الإسرائيلي يقدم توصيات لـ (الكابينت) بالشروع بعملية عسكرية في غزة

الجيش الإسرائيلي يقدم توصيات لـ (الكابينت) بالشروع بعملية عسكرية في غزة
رام الله - دنيا الوطن
قدم الجيش الاسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، توصيات للمجلس الوزراي المصغر (الكابينت)، بالشروع في عملية عسكرية قصيرة في قطاع غزة، تشمل غارات جوية واسعة النطاق، بحسب ما جاء على موقع (0404) الإسرائيلي.

ويجتمع (الكابينت) الان لمناقشة الاوضاع الميدانية في قطاع غزة، وسيتخذ قرارات سواء بشن عملية عسكرية ام لا.

ويواصل قادة الاحتلال الاسرائيلي تهديداتهم بشن عملية عسكرية على قطاع غزة، حيث توقع محللون ان قطاع غزة سيشهد الليلة تصعيدا ولكن لم يتم تحديد هل سيكون واسع النطاق ام محدود.


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