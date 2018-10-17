عشراوي ترحب بتصويت الجمعية العامة على منح فلسطين صلاحيات لرئاسة مجموعة 77

رام الله - دنيا الوطنرحبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على منح فلسطين صلاحيات إضافية لرئاسة مجموعة 77 + الصين، بأغلبية 146 دولة، ومعارضة 3 دول، وامتناع 15 دولة عن التصويت.وقالت في بيان لها اليوم الأربعاء: "باسم الشعب الفلسطيني وقيادته، أعرب عن شكرنا وتقديرنا البالغ لأعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة الذين وقفوا إلى جانب الحق والعدالة، وصوتوا لصالح مثل هذه الخطوة الهامة التي تؤكد التزام المجتمع الدولي بأهمية تعزيز وضع دولة فلسطين على الساحة العالمية".وتابعت: "يحدونا الأمل في أن تعقب هذه الخطوة الإيجابية تدابير جادة وملموسة لضمان حماية الشعب الفلسطيني، ومساءلة الاحتلال على جرائمه التي يرتكبها بحق شعبنا الأعزل وانتهاكاته المستمرة للقانون الدولي والإنساني، وضمان قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية."كما واستهجنت في نهاية بيانها، موقف الدول التي صوتت ضد هذه القرار بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، معتبرة ذلك تقويضا للإجماع الدولي وللقوانين والأعراف الدولية، وأضافت: " بدلا من تقديم دعم شامل للممارسات اللاأخلاقية والإجرامية لإسرائيل وازدرائها التام للأعراف والقوانين الدولية، كان الأولى بحكومتي أمريكا واستراليا دعم الإجماع الدولي بإنهاء الاحتلال العسكري والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود العام 1967".