مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في عوريف جنوب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
هاجم مستوطنون، مساء اليوم الأربعاء، منازل المواطنين في بلدة عوريف جنوب نابلس.
وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة: "إن مجموعة من مستوطني "يتسهار" هاجمت منازل المواطنين في عوريف، الأمر الذي أدى لتحطيم نوافذ بعضها".
وأضاف: "إن المنازل التي هاجمها المستوطنون تعود للمواطنين سمير سوالمة، وأحمد شحادة، وجمال شحادة".
واندلعت مواجهات بين أهالي البلدة وقوات الاحتلال التي حضرت لحماية المستوطنين.
هاجم مستوطنون، مساء اليوم الأربعاء، منازل المواطنين في بلدة عوريف جنوب نابلس.
وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة: "إن مجموعة من مستوطني "يتسهار" هاجمت منازل المواطنين في عوريف، الأمر الذي أدى لتحطيم نوافذ بعضها".
وأضاف: "إن المنازل التي هاجمها المستوطنون تعود للمواطنين سمير سوالمة، وأحمد شحادة، وجمال شحادة".
واندلعت مواجهات بين أهالي البلدة وقوات الاحتلال التي حضرت لحماية المستوطنين.
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