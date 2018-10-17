مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في عوريف جنوب نابلس

رام الله - دنيا الوطنهاجم مستوطنون، مساء اليوم الأربعاء، منازل المواطنين في بلدة عوريف جنوب نابلس.وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة: "إن مجموعة من مستوطني "يتسهار" هاجمت منازل المواطنين في عوريف، الأمر الذي أدى لتحطيم نوافذ بعضها".وأضاف: "إن المنازل التي هاجمها المستوطنون تعود للمواطنين سمير سوالمة، وأحمد شحادة، وجمال شحادة".واندلعت مواجهات بين أهالي البلدة وقوات الاحتلال التي حضرت لحماية المستوطنين.