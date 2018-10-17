الشرطة والنيابة تحققان بظروف وفاة طفل (5 أعوام) بالخليل

رام الله - دنيا الوطنأكد العقيد لؤي ارزيقات الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، أن النيابة العامة والشرطة في الخليل، تحققان بظروف وفاة طفل (5 أعوام) من بلدة السموع بالخليل.وأوضح ارزيقات في تصريح صحفي له، أن الطفل ادخل الى المستشفى في حالة حرجة أمس الثلاثاء، ولكن الاطباء أعلنوا عن وفاته مساء اليوم الأربعاء.