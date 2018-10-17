شؤون فلسطينية

شاهد: القناة 10 الإسرائيلية تبث استديو من المنزل الذي قُصف في بئر السبع

شاهد: القناة 10 الإسرائيلية تبث استديو من المنزل الذي قُصف في بئر السبع
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رام الله - دنيا الوطن
بثت مساء اليوم الأربعاء، القناة العاشرة في إسرائيل، استديو تحليلي من أمام المنزل، الذي قصف في بئر السبع.

وكان صاروخًا فلسطينيًا، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه أطلق من قطاع غزة، سقط فجر اليوم، على أحد المنازل في بئر السبع، ما أدى لوقوع إصابات في صفوف المستوطنين الإسرائيليين، الأمر الذي دعا الجيش الإسرائيلي، لقصف أهداف في قطاع غزة.

شاهد ما بثته القناة العاشرة الإسرائيلية..

 

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