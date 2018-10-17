الاحتلال الإسرائيلي يُمدد اعتقال أسير فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة

رام الله - دنيا الوطنقال نادي الأسير الفلسطيني، أن المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في "سالم" مددت اليوم الأربعاء، اعتقال الأسير مهدي فاروق أبو هنية، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك لمدة ثمانية أيام.وذكر نادي الأسير، أن الأسير أبو هنية والبالغ من العمر (36 عاماً) اعتقل يوم أمس من منزله في بلدة عزون في محافظة قلقيلية، علماً أن هذا الاعتقال هو الثاني له، حيث اعتقلته قوات الاحتلال سابقاً خلال العام الحالي لساعات، وأفرجت عنه لاحقاً.