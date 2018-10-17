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كاتب سعودي: على المملكة أن ترد على ترامب بالتصالح مع حماس وحزب الله

كاتب سعودي: على المملكة أن ترد على ترامب بالتصالح مع حماس وحزب الله
رام الله - دنيا الوطن
هدد مدير قناة (العربية) السعودية، والكاتب الصحفي المقرب من الديوان الملكي، تركي الدخيل، الولايات المتحدة بأكثر من 30 إجراءً سعودياً مضاداً لو فرضت أمريكا عقوبات على الرياض.

وقال الدخيل في مقال له: إن المعلومات التي تدور داخل أروقة متخذي القرار السعودي، تتحدث عن أكثر من ثلاثين إجراءً سعودياً مضاداً لفرض عقوبات على الرياض، وهي سيناريوهات كارثية للاقتصاد الأمريكي قبل الاقتصاد السعودي، على حد وصفه.

وأضاف الدخيل: أول تلك الإجراءات، عدم التزام السعودية بإنتاج سبعة ملايين ونصف المليون برميل من النفط، وإذا كان سعر 80 دولاراً قد أغضب الرئيس ترامب، فلا يستبعد أحد أن يقفز السعر إلى مئة وإلى مئتي دولار، وربما ضعف هذا الرقم.

وأوضح أنه ستصبح عملة تسعير برميل النفط هي العملة الصينية اليوان بدلاً من الدولار، بينما الشرق الأوسط بل العالم الإسلامي سيكون في أحضان إيران، التي ستكون أقرب إلى الرياض من واشنطن، وفق تعبيره.

وأشار إلى تحوّل حركة حماس وحزب الله، من عدوين إلى صديقين، إضافة إلى الاقتراب من إيران، وربما التصالح معها، وأيضًا تصفية أصول واستثمارات الرياض في الحكومة الأمريكية والبالغة 800 مليار دولار، كما ستحرم الولايات المتحدة من السوق السعودية، التي تعتبر أحد أكبر عشرين اقتصاداً في العالم.

وتابع الكاتب السعودي في مقاله: التعاون الوثيق في المعلومات بين الرياض وأمريكا ودول الغرب، سيصبح جزءاً من الماضي، بعد أن ساهم في حماية الملايين من الغربيين بشهادة كبار المسؤولين الغربيين أنفسهم.. روسيا والصين بديلان جاهزان لتلبية احتياجات الرياض العسكرية وغيرها، القبول بقاعدة عسكرية روسية في تبوك شمال غربي السعودية، في المنطقة الساخنة لمربع سوريا وإسرائيل ولبنان والعراق.

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