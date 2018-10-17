ترامب: لا أريد التخلي عن السعودية

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: إن الولايات المتحدة تحتاج للمملكة العربية السعودية في الحرب على الإرهاب.وأضاف ترامب في مقابلة مع شبكة (فوكس): "لا أريد التخلي عن السعودية".وكان ترامب قد انتقد الاتهامات والاستنتاجات التي تطلق بشأن قضية الصحفي السعودي المفقود جمال خاشقجي، محذراً من التسرع في الحكم حول هذه القضية.وفي مقابلة مع وكالة (أسوشيتدبرس)، مساء أمس الثلاثاء، دافع ترامب عن السعودية في وجه ما وصفه بالقفز إلى النتائج والإدانة فيما يتعلق باختفاء خاشقجي قبل معرفة كل الحقائق، قائلاً إنها حالة من حالات "أنت مدان حتى إثبات العكس" -بدل أن تكون أن بريء حتى إثبات العكس- وهذا لا يعجبني".