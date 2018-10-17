شؤون فلسطينية

تعليق حركة حماس على نداء الفصائل الفلسطينية حول إنجاز المصالحة

تعليق حركة حماس على نداء الفصائل الفلسطينية حول إنجاز المصالحة
اتفاق المصالحة في القاهرة
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مساء اليوم الأربعاء: إنها تلقت بيان الفصائل الفلسطينية المعنون بـ"نداء لإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة" ببالغ التقدير والاحترام.

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، أن البيان حمل معاني ومضامين وطنية إيجابية، تعزز من روح الوحدة الوطنية، مشيرًا إلى دعوة حركته إلى تحقيق المصالحة بشموليتها وبنودها كافة.

وأضاف: "هذا البيان الذي صدر عن عدد كبير من القوى والفصائل، إنما يعكس حرصاً وطنيًا عاليًا وحسًا وحدويًا تجاه قضايا مهمة وضرورية، كإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، ورفع العقوبات عن أهلنا في غزة".

وبين ترحيب حركته بالبيان، وتأكيدها على ضرورة الالتزام بكل ما ورد فيه، معربًا عن استعدادها الفوري للعمل بمقتضياته، وتنفيذ بنوده كاملة غير منقوصة.

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