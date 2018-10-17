شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يستقبل رئيس وأعضاء مجلس أمناء جامعة الأزهر

الرئيس عباس يستقبل رئيس وأعضاء مجلس أمناء جامعة الأزهر
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الرئيس محمود عباس، مساء أمس الثلاثاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله الأستاذ الدكتور إبراهيم أبراش رئيس مجلس أمناء جامعة الأزهربغزة، ووفد من أعضاء المجلس.

جاء ذلك بحضور وزير التربية والتعليم العالي الدكتور صبري صيدم، وعضوا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور زياد أبو عمرو، والدكتور علي أبو زهري، وأعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح" الحاج إسماعيل جبر، وروحي فتوح، وجمال محيسن، وقاضي قضاة فلسطين الدكتور محمود الهباش، وضم وفد مجلس الأمناء كلاً من الدكتور خليل أبو فول نائب رئيس مجلس الأمناء، والمهندس طارق زعرب رئيس اللجنة المالية ،والدكتور ماجد أبو رمضان رئيس لجنة العلاقات الدولية والإعلام، والأستاذ شرحيبل الزعيم رئيس اللجنة القانونية وكلٌ من الدكتورة علا عوض، والدكتور محمود الزق عضوا المجلس.

وأطلع أ..د أبراش والوفد المرافق له الرئيس على أوضاع الجامعة الحالية، في ظل ما يعانيه قطاع غزة من حصار و ضغوطات محلية و دولية ، كما أطلعوا الرئيس على الخطط التطويرية للنهوض بالجامعة على مختلف المجالات لما فيه مصلحة للطالب خاصة والمجتمع الفلسطيني عامة خلال المرحلة القادمة، وبعض المقترحات المتعلقة بتطوير الجامعة و حل الأزمة المالية الراهنة، وتخلل اللقاء سلسلة حوارات حول الأوضاع الإقتصادية والسياسية التي يعاني منها قطاع غزة بشكلٍ عام، وأهم التحديات التي تواجه الجامعة خلال هذه الفترة.

وثمن أبراش والوفد المرافق له الدعم الكبير والاهتمام المباشر من قبل الرئيس بجامعة الأزهر بشكل خاص، وبالقطاع التعليمي الفلسطيني بشكل عام و الذي يشهد نقلة نوعية شملت على العديد من الجوانب منها العلاقات الدولية و البحث العلمي.

وأكد الرئيس أبو مازن على دعمه الكامل لجامعة الأزهر- غزة، وحرصه على تطوير الجامعة بكل السبل الممكنة، باعتبارها إحدى الجامعات الوطنية المهمة في قطاع غزة ، والتي تقدم الخدمات التعليمية المتقنة لشريحة واسعة من شرائح المجتمع الفلسطيني ألا و هي الشباب "الطلبة " الذين يشكلون الأساس لبناء مؤسسات دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

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