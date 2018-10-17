نتنياهو: اليوم إسرائيل سترد بقوة كبيرة على صاروخ بئر السبع

أقول لكم اليوم إن إسرائيل سترد بقوة كبيرة، على صاروخ بئر السبع".

رام الله - دنيا الوطنأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جلسة لتقييم الأوضاع في مقر قيادة فرقة غزة بمشاركة كل من وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة بالجيش ورئيس هيئة الأمن القومي ورئيس جهاز الأمن العام ومسؤولي الأجهزة الأمنية المختلفة.وقال نتنياهو، في أعقاب الجلسة: لقد أنهيت للتو جلسة لتقييم الأوضاع مع كبار قادة الجيش الإسرائيلي، والأجهزة الأمنية. إن إسرائيل تنظر ببالغ الخطورة إلى الأحداث التي تندلع على السياج الحدودي والصواريخ التي تطلق على غلاف غزة وعلى بئر السبع وعلى أي مكان آخر.وأضاف نتنياهو: قلت في مستهل جلسة الحكومة إنه إذا لم تتوقف تلك الأحداث، فسنوقفها بأنفسنا، متابعًا:وبعد ختام جولته في مقر قيادة فرقة غزة التقى نتنياهو، بمقر المجلس المحلي سدوت نيغيف برؤساء السلطات بغلاف غزة وهم كل من تمير عيدان رئيس مجلس سدوت نيغيف وألون دافيدي رئيس بلدية سديروت ويائير فرجون رئيس مجلس حوف عسقلان وألون شوستر رئيس مجلس شاعار هنيغيف وغادي يركوني رئيس مجلس إشكول.