المالكي: استطعنا اقناع الدول الأوروبية واليابان وكوريا الجنوبية للتصويت لنا

أكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن أهمية تصويت الجمعية العامة

للأمم المتحدة على منح فلسطين صلاحيات إضافية لرئاسة مجموعة الـ77 والصين

تكمن في تمكين فلسطين من قيادة عمل المجموعة من خلال الإضافات التي تساعد

في التحدث باسم المجموعة ومناقشة القضايا وتقديم المشاريع والتعديلات

وتوزيع القرارات.

وشدد المالكي في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، على أن

الأهم من ذلك هو دعم 146 دولة والالتزام شبه الكامل من قبل الدول الأعضاء

في مجموعة الـ 77 والصين.

وبين أنه من خلال مفاوضات بعثة فلسطين في نيويورك خلال الأشهر

الماضية تمكنا من إقناع عديد الدول بما فيها 17 دولة أوروبية واليابان

وكوريا الجنوبية باعتبارها دول محورية أساسية تمثل الدول الصناعية وكلها

صوتت مع رفع صلاحيات دولة فلسطين بالأمم المتحدة.

وحول زيارته على راس وفد إلى أندونيسيا، قال وزير الخارجية: إن

هذه الزيارة تنقسم إلى قسمين الأول وهو المشاركة بفعاليات اسبوع التضامن

الأندونيسي مع الصين الذي تضمن العديد من الفعاليات من أجل السلم والعدالة

في فلسطين.

وأضاف المالكي أن القسم الثاني هو الرسمي وتضمن لقاء مع الرئيس الأندونيسي

الذي أكد دعم بلاده الثابت والمطلق للقضية الفلسطينية في كافة المجالات

والمحافل.

وأشار إلى لقاءات أخرى جرت مع وزيرة الخارجية الأندونيسية وتم خلالها بحث

عديد القضايا الخاصة بالعلاقة ما بين البلدين إضافة إلى الاتفاق على

التنسيق ما بين الجانبين من خلال العامين القادمين وأثناء عضوية أندونيسيا

غير الدائمة في مجلس الأمن من أجل أن تكون فلسطين حاضرة دائما في كافة

النقاشات وجدول أعمال مجلس الأمن.

وأضاف د.رياض المالكي أنه جرى الحديث مع الجانب الأندونيسي حول تصريحات

رئيس الوزراء الاسترالي حول دراسة إمكانية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

ونقل سفارة بلاده إليها الأمر الذي استدعى تدخل الرئيس الأندونيسي مباشرة

مع رئيس وزراء استراليا ووزيرة الخارجية الأندونيسية تحدثت مع وزير

الخارجية الاسترالي لحثهما على عدم اتخاذ هذه الخطوة لما لها من تداعيات

خطيرة.

وأشار المالكي إلى أنه جرى توقيع خمس اتفاقيات ما بين الجانبين بينها إقامة

لجنة وزارية مشتركة ودعم الأونروا وتقديم منح دراسية إضافية ضمن توسيع

وتعميق العلاقات بين البلدين.

وتابع وزير الخارجية والمغتربين أنه جرى خلال اللقاء مع رئيس البرلمان

الاتفاق على تشكيل لجنة صداقة برلمانية أندونيسية فلسطينية مشيرا إلى أن

البرلمان قال إنه سيتحدث مع البرلمان الاسترالي حول خطوة بلاده بشأن القدس.

وبشان التحركات الفلسطينية في الساحة الدولية، قال المالكي إنه تم الاتفاق

مع محاميين دوليين على البدء بتسجيل قضايا مواطنين متضررين من الإجراءات

والانتهاكات الإسرائيلية لرفعها بشكل فردي وعبر وزارة الخارجية ومن خلال

المحاميين الدوليين إلى المحكمة الجنائية الدولية للنظر في هذه القضايا .

وأشار وزير الخارجية إلى جلسة استماع في الأمم المتحدة للحالة في فلسطين

سيتم خلالها تقديم تقرير كامل حول الأوضاع في فلسطين .

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رام الله - دنيا الوطن