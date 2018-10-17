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شؤون فلسطينية

قيادي فلسطيني: من يسعى لجلب الحرب لقطاع غزة هو مجرم بإمتياز

قيادي فلسطيني: من يسعى لجلب الحرب لقطاع غزة هو مجرم بإمتياز
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين سر هيئة العمل الوطني مسؤول جبهة النضال الشعبي في قطاع غزة محمود الزق إن هناك من هو معني لجر غزة الى حرب مدمرة يكون ضحيتها المواطن مؤكدًا أن من يسعى لجلب الحرب هو مجرم بإمتياز.

وحذر الزق في حديث لاذاعة (صوت فلسطين)، من التصعيد العسكري الذي سيضرب الحراك السلمي والشعبي الذي انطلق في غزة، متوقعا المزيد من ردات الفعل الاسرائيلية في الساعات القليلة المقبلة، لتصوير القطاع على أنه بؤرة ارهابية، وفق تعبيره.

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