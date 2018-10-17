الصالحي: على حركة حماس تنفيذ اتفاق المصالحة 2017

وحول التحضيرات لجلسة المركزي نهاية الشهر الجاري، قال الصالحي ان العمل تحضيرا للجلسة يسير باتجاهين، الاول تعزيز موقف قوى منظمة التحرير تجاه كافة القضايا بشكل عام والثاني، انهاء الانقسام بالتعاون مع كافة القوى، داعيا حماس الى تطبيق قرارات تشرين اول/ أكتوبر 2017 في القاهرة.

رام الله - دنيا الوطناعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بسام الصالحي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة منح دولة فلسطين صلاحياتقانونية إضافية للالتزام بمسؤولياتها كرئيس لمجموعة ال 77 والصين، تقديرا عاليا لحقوق شعبنا وتعويضا من الامم المتحدة عن عدم تطبيقها عددا من القرارت التي تخص القضية الفلسطينية.وأكد الصالحي، أنه يجب الاستفادة من رئاسة مجموعة الـ77 والصين لصالح قضيتنا من خلال تعزيز مساهمة هذه الدول بحل القضية، مشيرا الى اهمية تطوير كل الادوات لاستثمار القانونالدولي والشرعية الدولية للحصول على موقف دولي حاسم لانهاء الاحتلال.وفيما يتعلق بتصاعد الاجراءات الاسرائيلية على الارض، ادان عضو التنفيذية تواصل عدوان الاحتلال في الضفة وقطاع غزة سيما في ظل غياب الضغط الدولي الفاعل لمواجهة الاحتلال وغطرسته.