رويترز: السعودية تُعفي القنصل السعودي في إسطنبول من مهامه

رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة (رويترز) بأن السلطات السعودية، أعفت القنصل السعودي في إسطنبول محمد العتيبي، من مهامه ووضعته تحت التحقيق بسبب "انتهاكات".وقالت (رويترز): إن ذلك يأتي على خلفية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي منذ أسبوعين"، فيما لم يصدر أي تأكيد رسمي سعودي عن تلك الأنباء لحد اللحظة.وكان القنصل السعودي العتيبي، قد غادر الأراضي التركية، أمس الثلاثاء، مُتوجهًا إلى الرياض، قبيل تفتيش مقر إقامته، حسبما ذكرت وسائل الإعلام التركية.