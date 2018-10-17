اللواء "عباس كامل" يُلغي زيارته لرام الله وغزة.. والوفد الأمني المصري يغادر القطاع

تغريدة موسى أبو مرزوق

رام الله - دنيا الوطنألغى وزير المخابرات العامة المصري، اللواء عباس كامل، زيارته والتي كانت مقررة غدًا الخميس، إلى تل أبيب، ورام الله، وقطاع غزة.وقال الدكتور موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، عبر تغريدة على صفحته بموقع (تويتر): نأسف لإلغاء الوزير عباس كامل زيارته، لكلاً من غزة ورام الله.في أعقاب ذلك، غادر الوفد الأمني المصري، برئاسة مسؤول الملف الفلسطيني بجهاز المخابرات المصرية، اللواء أحمد عبد الخالق، قطاع غزة، عبر حاجز بيت حانون/ إيرز.بدورها، نقلت (القناة 14)، عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله: إنه بسبب التصعيد الأخير في غزة، أجّل اللواء عباس كامل زيارته إلى تل أبيب، وقطاع غزة، والضفة الغربية، حيث كانت تلك الزيارات مقررًا أن يُجريها غدًا.