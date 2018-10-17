ليبرمان يهدد غزة.. والجيش الإسرائيلي يعزز نشر القبة الحديدية في بئر السبع

ويعقد مساء اليوم المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر (كابينت) ​​اجتماعاً عاجلاً في أعقاب الأحداث الأخيرة على طول حدود قطاع غزة.



وقال باراك رافيد: في ظاهر الأمر يبدو أن نتنياهو ومعظم وزراء (كابينت) لا يريدون شن عملية عسكرية في غزة، وهم على استعداد للقيام بأي شيء تقريباً لتجنب المواجهة.



وأضاف: في حديث مع اثنين من وزراء الحكومة قالوا: إنهم لا يعرفون بعد ماذا سيطرح نتنياهو على الطاولة خلال الاجتماع، ويؤكدون أن الاجتماع تأجل من ظهر اليوم للمساء حتى يتسنى لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي إيزنكوت حضوره لشيء مهم على ما يبدو.

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان: إنه يجب توجيه ضربة مؤلمة إلى قطاع غزة، بعد المزاعم الإسرائيلية بسقوط صاروخ من قطاع غزة إلى بئر السبع.وأضاف ليبرمان، وفق ما نقل عنه موقع (ريشت كان): إذا لم نوجه ضربة قوية لحركة حماس، فإن الأثمان التي سندفعها لاحقاً ستكون أعلى نتيجة لهذا التصرف، متابعًا: يجب علينا تحقيق ما لا يقل عن خمس سنوات من الهدوء.بدوره، قال رئيس مجلس شاطئ عسقلان الإقليمي يائير فرجون: إنه في الاجتماع الذي دعا إليه بنيامين نتنياهو اليوم، قال له" نعتقد أنه حتى يومنا هذا اتخذت الحكومة كامل درجات ضبط النفس، وهذا لا بد أن يتوقف، ليرد نتنياهو: أنه كان هناك مستوى معين من ضبط النفس لكن كان هناك نجاوز للخطوط الحمراء.وأضاف فرجون: من جانبنا نحن مستعدون لوضع حد لذلك لأنهم في غزة يبدو أنهم لا يفهمون لغتنا، وفق تعبيره.إلى ذلك، عزز الجيش الإسرائيلي، نشر القبة الحديدية في منطقة بئر السبع.