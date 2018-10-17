طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الخميس
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس.
وقالت داخلية غزة: إن الحافلات المراد سفرها، هي: المتبقي من الحافلة الخامسة من كشف (10/15)، اضافة للحافلة السادسة + الحافلة السابعة حتى الرقم (50).
ودعت المواطنون، للتواجد غداً الساعة 06:00 صباحاً في صالة "النجار" بخانيونس واصطحاب أمتعتهم للسفر، كما دعت لإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.
للتحميل اضغط هنا
نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس.
وقالت داخلية غزة: إن الحافلات المراد سفرها، هي: المتبقي من الحافلة الخامسة من كشف (10/15)، اضافة للحافلة السادسة + الحافلة السابعة حتى الرقم (50).
ودعت المواطنون، للتواجد غداً الساعة 06:00 صباحاً في صالة "النجار" بخانيونس واصطحاب أمتعتهم للسفر، كما دعت لإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.
للتحميل اضغط هنا
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