طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الخميس

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس.وقالت داخلية غزة: إن الحافلات المراد سفرها، هي: المتبقي من الحافلة الخامسة من كشف (10/15)، اضافة للحافلة السادسة + الحافلة السابعة حتى الرقم (50).ودعت المواطنون، للتواجد غداً الساعة 06:00 صباحاً في صالة "النجار" بخانيونس واصطحاب أمتعتهم للسفر، كما دعت لإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.