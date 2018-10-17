شاهد: إصابة 15 موظفًا من موظفي معبر رفح بعد إنقلاب حافلتهم

شاهد فيديو ما بعد انقلاب حافلة موظفي معبر رفح



رام الله - دنيا الوطنإنقلبت فجر اليوم الأربعاء، حافلة تقل العاملين بمعبر رفح البري، عندما كانت عائدة من المعبر إلى مدينة غزة.وأدى انقلاب الحافلة إلى إصابة 15 موظفًا في المعبر، باصابات متفرقة، حيث كانت الحافلة تسير بشارع صلاح الدين، شرقي القطاع، وكانت تتساقط الأمطار، ما أدى لانزلاق الحافلة.