شؤون فلسطينية

أبو شهلا ينفي ماتم تداوله حول عدم انصاف ذوي الشهداء بقانون الضمان الاجتماعي

أبو شهلا ينفي ماتم تداوله حول عدم انصاف ذوي الشهداء بقانون الضمان الاجتماعي
وزير العمل مأمون أبو شهلا
رام الله - دنيا الوطن
نفى وزير العمل الفلسطيني، مأمون أبو شهلا، ما تم تداوله حول عدم انصاف ذوي الشهداء في قانون الضمان الاجتماعي، مشيراً لتدخلات اسرائيلية لعدم تطبيق القانون.

وقال ابو شهلا: "إن عددًا من الأصوات خرجت للإدعاء بأن القانون يتعامل مع "الشهداء بأنها حالة وفاة غير طبيعية"، وهذا الموضوع عارٍ عن الصحة، فأي مواطن يتوفاه الله سواء بحادث أو بشكل طبيعي، نحن نتولى أمره مباشرة فما بالك بالشهيد".

وأضاف:" أنا أشتم رائحة تدخل اسرائيلي بمعارضة القانون، نتيجة تجنيد العالم كله لإجبارها على الالتزام بالاتفاقيات الموقعة وخاصة اتفاقية باريس"، مؤكداً أن اسرائيل بدأت تشعر بوطأة الضغط الواقع عليها، وأن القانون واضح وسوف تدفع الالتزامات التي عليها".

وأضاف:" إن مليون و350 ألف يد عاملة في القدس والضفة وقطاع غزة، 200 الف يعملون في الحكومة والقطاع العام و150 ألف يعملون داخل الخط الأخضر، لكن يبقى مليون و100 ألف مواطن لا يغطيهم أي نوع من الضمانات، ومن هنا تأتي أهمية قانون الضمان الاجتماعي".

وأكد أبو شهلا أن فريقاً وطنياً مكون من كفاءات فلسطينية راقية من كل التخصصات والاتجاهات، وتحت اشراف رئيس الوزراء وضعت الصيغة النهائية للقانون باشراف منظمة العمل الدولية، موضحاً أن حوار لمدة ستة شهور سبق التوصل للصيغة النهائية، إذ تم نقاش كل كلمة وكل بند من بنود القانون ، ودراسته دراسة مستفيضة ،ومن ثم تم التوصيل لتعديلات.

واعتبر أبو شهلا حالة الاستفزاز التي حدثت في الشارع الفلسطيني عادت بالنفع على القانون عبر تسليط الضوء عليه، معزيا معارضته من قبل فئة قليلة إلى عدم فهم جزء منهم للقانون، داعياً لضرورة تخصيص تدريب يوضح لهم القانون.

وفيما يتعلق بحالات الوفاة ومنع الورثة من الراتب التقاعدي في حال وجودهم على رأس عملهم تحت مظلة الضمان الاجتماعي، قال :" ذلك لا يقتصر على قانون الضمان في فلسطين، فكل قوانين الضمان المجتمعي في العالم تمنع إزدواجية الدخل، موضحاً أنه في حال عمل زوجة المتوفى فهي من تحرم من منافع الضمان حتى تقف وظيفتها ولا يشمل ذلك الأولاد الذين سوف يمنحون هذه المنافع.

وقال أبو شهلا: "إن 112 ألف مواطن لا يحصلون على الحد الأدنى من الاجور،  وبتطبيق القانون سيحصلون الـ1450 بشكل إجباري، إضافة ل250 ألف عامل لا يحصلون على مكافأة ترك الخدمة، و115 الف أسرة في الضفة وغزة تتقاضى من وزارة التنمية الاجتماعية مساعدات شهرية نتيجة الفقر المدقع، مؤكداً أن قانون الضمان هو أكبر طريقة لوقف مشكلة الفقر.

وأضاف: "لدينا ثلاث منافع ضمن اصابات العمل وأمراض المهن، موضحاً أنه في حال تعرض العامل لإصابة خلال عمله فمنذ لحظة وقوع الحادث سوف نتكفل بعلاجه، وإن استدعى علاجه خارج الوطن سيتم ذلك، وخلال فترة علاجه سيمنح 70% من راتبه ، وإذا حدثت إعاقة سوف يدفع ضمن جدول مرفق فيه مبلغ خاص بكل نوع إعاقة، وفي حال هذا الشخص توفاه الله فنحن مسؤولين عن أسرته، أولاده حتى سن ال21  وإذا اكملوا دراستهم إلى سن ال26 وبناته الغير متزوجات، وأطفاله الذي لديهم إعاقة ، وزوجته حتى وفاتها".

أخبار ذات صلة

ليبرمان يهدد غزة.. والجيش الإسرائيلي يعزز نشر القبة الحديدية في بئر السبع

ليبرمان يهدد غزة.. والجيش الإسرائيلي يعزز نشر القبة الحديدية في بئر السبع

طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الخميس

طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الخميس

شاهد: إصابة 15 موظفًا من موظفي معبر رفح بعد إنقلاب حافلتهم

شاهد: إصابة 15 موظفًا من موظفي معبر رفح بعد إنقلاب حافلتهم

&#34;بدون فتح وحماس&#34;.. الفصائل بغزة تجتمع لوضع آلية جديدة لانجاز المصالحة

"بدون فتح وحماس".. الفصائل بغزة تجتمع لوضع آلية جديدة لانجاز المصالحة

مجدلاني: منح فلسطين صلاحيات إضافية بمجموعة الـ77 استفتاء دولي

مجدلاني: منح فلسطين صلاحيات إضافية بمجموعة الـ77 استفتاء دولي

رئيس بلدية الاحتلال يعرض خطته لإبعاد (أونروا) عن القدس

رئيس بلدية الاحتلال يعرض خطته لإبعاد (أونروا) عن القدس

كلية القانون بالنجاح تعقدُ حلقة نقاش حول الدعوى الفلسطينية ضد أمريكا ونقل سفارتها

كلية القانون بالنجاح تعقدُ حلقة نقاش حول الدعوى الفلسطينية ضد أمريكا ونقل سفارتها

الغريب: اللواء &#34;عباس كامل&#34; يعقد غدًا لقاءً وطنياً جامعاً لكل الفصائل بغزة

الغريب: اللواء "عباس كامل" يعقد غدًا لقاءً وطنياً جامعاً لكل الفصائل بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

مجدلاني: منح فلسطين صلاحيات إضافية بمجموعة الـ77 استفتاء دولي

مجدلاني: منح فلسطين صلاحيات إضافية بمجموعة الـ77 استفتاء دولي

رئيس بلدية الاحتلال يعرض خطته لإبعاد (أونروا) عن القدس

رئيس بلدية الاحتلال يعرض خطته لإبعاد (أونروا) عن القدس

كلية القانون بالنجاح تعقدُ حلقة نقاش حول الدعوى الفلسطينية ضد أمريكا ونقل سفارتها

كلية القانون بالنجاح تعقدُ حلقة نقاش حول الدعوى الفلسطينية ضد أمريكا ونقل سفارتها

(46) يوماً على إضراب الأسير خضر عدنان

(46) يوماً على إضراب الأسير خضر عدنان

منظمة التحرير الفلسطينية تؤكد تضامنها مع الأهالي الصامدين بالخان الأحمر

منظمة التحرير الفلسطينية تؤكد تضامنها مع الأهالي الصامدين بالخان الأحمر

ديوان الموظفين ومجموعة أمريكا اللاتينية للإدارة يوقعان مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات

ديوان الموظفين ومجموعة أمريكا اللاتينية للإدارة يوقعان مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات

عريقات: نجحنا بإزالة عقبات قيام الدولة الفلسطينية والرئيس لجأ لأسلوب ذكي واستراتيجي

عريقات: نجحنا بإزالة عقبات قيام الدولة الفلسطينية والرئيس لجأ لأسلوب ذكي واستراتيجي

الحساينة يبحث احتياجات عدة بلدّات بالضفة في قطاع الطرق

الحساينة يبحث احتياجات عدة بلدّات بالضفة في قطاع الطرق

منوعات

فنانة شهيرة تعترف بإصابتها بمرض نفسي.. ولا تخرج من منزلها

فنانة شهيرة تعترف بإصابتها بمرض نفسي.. ولا تخرج من منزلها

سعد لمجرد يحاول الإنتحار... والأثار على معصم يده اليسرى

سعد لمجرد يحاول الإنتحار... والأثار على معصم يده اليسرى

بعد ان قطعت شرايينها... شاهدوا الظهور الأول للنجمة الشهيرة من داخل المستشفى

بعد ان قطعت شرايينها... شاهدوا الظهور الأول للنجمة الشهيرة من داخل المستشفى

يعقوب شاهين: رفضت لقب سفير وشيرين عبد الوهاب نقطة ضعفي

يعقوب شاهين: رفضت لقب سفير وشيرين عبد الوهاب نقطة ضعفي

&#34;ميغان ماركل&#34; حامل بطفلها الأول من الأمير هاري

"ميغان ماركل" حامل بطفلها الأول من الأمير هاري

شاهد ما صحة هذا الفيديو لزوجة ترامب ترقص شبه عارية بالبيت الابيض؟

شاهد ما صحة هذا الفيديو لزوجة ترامب ترقص شبه عارية بالبيت الابيض؟

شاهد: هيفاء وهبي بين شقيقتيها علياء وهناء:&#34;من يكسر قلب اختي اكسر عنقه&#34;

شاهد: هيفاء وهبي بين شقيقتيها علياء وهناء:"من يكسر قلب اختي اكسر عنقه"

شاهد &#34;منة فضالى&#34; ستصبح راقصة بملهى ليلى

شاهد "منة فضالى" ستصبح راقصة بملهى ليلى

فيديو: دينا بفستان مثير.. شاهد شكلها بعد اجرائها عملية تجميل لأنفها

فيديو: دينا بفستان مثير.. شاهد شكلها بعد اجرائها عملية تجميل لأنفها

فيديو.. ملحم زين: كنت أعتقد بأن الغناء سيدخلني النار

فيديو.. ملحم زين: كنت أعتقد بأن الغناء سيدخلني النار

عربي

الرئيس السيسي يُغرد بعد لقاء بوتين في &#34;سوتشي&#34;

الرئيس السيسي يُغرد بعد لقاء بوتين في "سوتشي"

سوريا: قضية فساد تشوب قرار حجب المواقع الاباحية

سوريا: قضية فساد تشوب قرار حجب المواقع الاباحية

شاهد: نشر صور جوازات سفر متهمين بقتل خاشقجي وتفاصيل جديدة بالقضية

شاهد: نشر صور جوازات سفر متهمين بقتل خاشقجي وتفاصيل جديدة بالقضية

ترامب: محمد بن سلمان نفى كليا معرفته بما جرى في القنصلية

ترامب: محمد بن سلمان نفى كليا معرفته بما جرى في القنصلية