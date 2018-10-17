مجدلاني: منح فلسطين صلاحيات إضافية بمجموعة الـ77 استفتاء دولي

رام الله - دنيا الوطناعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. احمد مجدلاني، تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الليلة، بأغلبية 146 على منح دولة فلسطين التي تتمتع بوضع مراقب في المنظمة الدولية، صلاحيات إضافية لتتمكن من تولي رئاسة مجموعة الـ 77 + الصين في العام 2019، بمثابة استفتاء دولي على قدرة دولة فلسطين واستحقاقها القادم بأن تكون دولة عضو كامل العضوية في الامم المتحدة.وقال د.مجدلاني إن تصويت 146 دولة للقرار ومعارضة 3 دول، فيما امتنعت 15 دولة عن التصويت، رسالة واضحة من المجتمع الدولي برفض سياسة الشراكة التامة بين ادرة ترامب ودولة الاحتلال ، وأن العالم يدرك خطورة هذا التحالف على الامن والسلم العالمي ،فهي بداية عزل سياسة ترامب ، مشيرا أن موقف استراليا بالتصويت ضد القرار اظهرها بالتابع لسياسية ترامب، وخصوصا تصريحات رئيس وزرائها بعزمه نقل سفارته الى القدس ، مما يتطلب اعادة النظر بقراراتها تجاه القضية الفلسطينية ، الامر الذي يضر بالمصالح الاسترالية في المنطقة.وتابع مجدلاني حاول الاحتلال جاهدا مدعوما بإدارة ترامب دبلوماسيا وسياسيا ، بأن يقنع العالم بأن الشعب الفلسطيني وقيادته غير جاهزين لإقامة الدولة ، وأن كل ما يستطيعوا عمله هو حكم ذاتي بالضفة ، اليوم العالم يدرك مدى جاهزية دولة فلسطين لتكون دولة مستقلة بإنهاء الاحتلال.وثمن مواقف كافة الدول التي صوتت لصالح القرار وانتصرت للحق الفلسطيني ، داعيا الدول التي امتنعت الى اعادة النظر بساستها تجاه القضية الفلسطينية، وأن تنظر جيدا لما تشكله حكومة الاحتلال من خطر، وكذلك لإرهاب الدول المنظم الذي تمارسه ضد شعب اعزل تحت الاحتلال.