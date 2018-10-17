أمير سعودي يدعو "الملك سلمان" للتنحي وتنصيب هذا الشخص

رام الله - دنيا الوطندعا الأمير خالد بن فرحان آل سعود الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، إلى التنحي.وقال في حوار له مع قناة (دويتشه فيله) الألمانية: إنه "ليس شرطا أن تكون المملكة الرابعة سلمانية"، متابعا: "إخوانك كلهم ملوك، وأنت أصبحت ملكا، وليس شرطا أن تسلم الحكم لأحد من أحفادك".وأضاف: "هناك أشخاص داخل العائلة الحاكمة أمراء، على ثقافة عالية وتعليم، وعلى إنسانية، ولديهم قبول شعبي من داخل الأسرة الحاكمة".وقال: "الأمير أحمد بن عبد العزيز، على سبيل المثال، رجل ذو خلق، والجميع يعرف ذلك".وختم حديثه قائلًا: "من باب الحكمة والأفضل أنك تتنازله عن الحكم حفظا لماء الوجه، والشعب السعودي كاملا رح يلتف حول الأمير أحمد. ونعتبر الفترة الكم سنة منذ تولي سلمان وابنه الحكم شيء وراح، والأمير احمد راح ييجي ويغير النظام السياسي بما يرضي الشعب السعودي كاملا"، وفق تعبيره.