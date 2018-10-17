رئيس بلدية الاحتلال يعرض خطته لإبعاد (أونروا) عن القدس

رام الله - دنيا الوطنقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، اليوم الأربعاء، إن رئيس بلدية الاحتلال في القدس، عرَض على أعضاء لجنة الداخلية البرلمانية، خطته لإبعاد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عن المدينة، واستبدال خدماتها مثل التعليم والرفاه والصحة، بتلك التي تقدمها البلدية.وقال نير بركات: إنه يجب على سكان المدينة العرب، أن يتلقوا الخدمات من البلدية، مثل أي مواطن آخر في إسرائيل، موضحاً أن هذه هي "رغبة المواطنين العرب في شرقي المدينة"، على حد زعمه.وأوضح أنه حان الوقت لوضع حد لما وصفه "كذب اللاجئين"، وأن القرار الأمريكي تقليص ميزانيتهم، يشكل نافذة فرص لتطبيق هذه الخطة.وقال بركات وفق الإذاعة، إن قرار ترامب وقف تمويل (أونروا)، هو فرصة لتحقيق هذه الخطة، وفرصة لوضع حد لتشويه الحقائق.وقال ممثل وزارة الخارجية خلال الجلسة: إن طبيعة نشاطات (أونروا) تكرس مشكلة اللاجئين التي يجب إيجاد بدائل لها.وأضاف أن موقف بركات يتماشى مع موقف وزارته"، مشيراً إلى أن عيادات الوكالة في العاصمة لا تخضع لرقابة وإشراف الوزارة.