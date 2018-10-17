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الرئيس السيسي يُغرد بعد لقاء بوتين في "سوتشي"

الرئيس السيسي يُغرد بعد لقاء بوتين في "سوتشي"
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين
رام الله - دنيا الوطن
أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن سعادته باللقاء الذي جمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء في مدينة سوتشي الروسية جنوبي البلاد.

وقال الرئيس السيسي في تغريدة على حسابه عبر موقع (تويتر): "سعادتي بالغة بلقاء صديقي الزعيم الروسي فلاديمير بوتين بمنتجع سوتشي الرائع، وتناقشنا في عدة موضوعات هامة وتبادلنا الرؤى حول أبرز الملفات الدولية والإقليمية".

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