الرئيس السيسي يُغرد بعد لقاء بوتين في "سوتشي"

رام الله - دنيا الوطنأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن سعادته باللقاء الذي جمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء في مدينة سوتشي الروسية جنوبي البلاد.وقال الرئيس السيسي في تغريدة على حسابه عبر موقع (تويتر): "سعادتي بالغة بلقاء صديقي الزعيم الروسي فلاديمير بوتين بمنتجع سوتشي الرائع، وتناقشنا في عدة موضوعات هامة وتبادلنا الرؤى حول أبرز الملفات الدولية والإقليمية".