شؤون فلسطينية

الغريب: اللواء "عباس كامل" يعقد غدًا لقاءً وطنياً جامعاً لكل الفصائل بغزة

الغريب: اللواء "عباس كامل" يعقد غدًا لقاءً وطنياً جامعاً لكل الفصائل بغزة
اللواء عباس كامل وزير المخابرات العامة المصرية
رام الله - دنيا الوطن
قال شرحبيل الغريب، مدير الاعلام في كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة (حماس) بالمجلس التشريعي: إن اللواء عباس كامل وزير المخابرات العامة المصرية، سيصل يوم غد الخميس، وسيلتقي بقيادة حركة حماس.

وأضاف الغريب، في منشور عبر حسابه بموقع (فيسبوك)، ومن ثم لقاء وطني جامع، يلتقي فيه الفصائل الفلسطينية، والنخب السياسية والمجتمعية، حيث مقر إقامته في فندق (المشتل).

وأوضح، أن الدور المصري مهم، ومطلوب في هذه المرحلة، التي يعيشها الشعب الفلسطيني، في ظل استمرار العدوان والحصار.

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