شؤون فلسطينية

(46) يوماً على إضراب الأسير خضر عدنان

(46) يوماً على إضراب الأسير خضر عدنان
رام الله - دنيا الوطن
يواصل الأسير خضر عدنان، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (46) على التوالي، رفضاً لاعتقاله التعسفي، كما ويرفض أخذ المدعمات، وإجراء الفحوص الطبية.

وبين نادي الأسير، أن إدارة معتقلات الاحتلال تنتهج سلسلة من الإجراءات التنكيلية بحق الأسرى المضربين، والتي تحولت إلى إجراءات تلقائية كرد على خطوتهم، وهذا ما تعرض له الأسير عدنان (40 عاماً) منها: عزله انفرادياً في ظروف قاسية، وحرمانه من زيارة العائلة، وتنفيذ عمليات نقلٍ بحقه من معتقل إلى آخر، كما تعمدت خلال الفترة الماضية من عرقلة زيارات المحامين له، متذرعة بعدم قدرته على الخروج إلى الزيارة.

ولفت نادي الأسير إلى أن إدارة معتقلات الاحتلال، نقلت الأسير عدنان مؤخراً إلى عزل معتقل (الرملة)، وسط ظروف صحية صعبة يواجهها.

ومنذ عام 2012 نفذ الأسير عدنان حتى هذا العام الحالي 2018 ثلاثة إضرابات عن الطعام، ففي عام 2012 خاض إضراباً عن الطعام، استمر لمدة (66) يوماً رفضاً لاعتقال الإداري، وكذلك في عام 2015 واستمر فيه لـ (54) يوماً.

يُشار إلى أن الأسير عدنان، وهو من محافظة جنين، قضى ما مجموعه ثمانية أعوام ونصف في معتقلات الاحتلال، وهذا يعتبر الاعتقال (11) له، وهو متزوج، وله سبعة أطفال أكبرهم معالي وتبلغ من العمر عشر سنوات، وأصغرهم مريم، وتبلغ من العمر عام ونصف.

أخبار ذات صلة

رئيس بلدية الاحتلال يعرض خطته لإبعاد (أونروا) عن القدس

رئيس بلدية الاحتلال يعرض خطته لإبعاد (أونروا) عن القدس

كلية القانون بالنجاح تعقدُ حلقة نقاش حول الدعوى الفلسطينية ضد أمريكا ونقل سفارتها

كلية القانون بالنجاح تعقدُ حلقة نقاش حول الدعوى الفلسطينية ضد أمريكا ونقل سفارتها

الغريب: اللواء &#34;عباس كامل&#34; يعقد غدًا لقاءً وطنياً جامعاً لكل الفصائل بغزة

الغريب: اللواء "عباس كامل" يعقد غدًا لقاءً وطنياً جامعاً لكل الفصائل بغزة

منظمة التحرير الفلسطينية تؤكد تضامنها مع الأهالي الصامدين بالخان الأحمر

منظمة التحرير الفلسطينية تؤكد تضامنها مع الأهالي الصامدين بالخان الأحمر

ديوان الموظفين ومجموعة أمريكا اللاتينية للإدارة يوقعان مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات

ديوان الموظفين ومجموعة أمريكا اللاتينية للإدارة يوقعان مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات

عريقات: نجحنا بإزالة عقبات قيام الدولة الفلسطينية والرئيس لجأ لأسلوب ذكي واستراتيجي

عريقات: نجحنا بإزالة عقبات قيام الدولة الفلسطينية والرئيس لجأ لأسلوب ذكي واستراتيجي

الحساينة يبحث احتياجات عدة بلدّات بالضفة في قطاع الطرق

الحساينة يبحث احتياجات عدة بلدّات بالضفة في قطاع الطرق

ملادينوف: مهمتنا إنجاح الجهود للتوصل لتهدئة نراها على الأرض في غزة

ملادينوف: مهمتنا إنجاح الجهود للتوصل لتهدئة نراها على الأرض في غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

رئيس بلدية الاحتلال يعرض خطته لإبعاد (أونروا) عن القدس

رئيس بلدية الاحتلال يعرض خطته لإبعاد (أونروا) عن القدس

كلية القانون بالنجاح تعقدُ حلقة نقاش حول الدعوى الفلسطينية ضد أمريكا ونقل سفارتها

كلية القانون بالنجاح تعقدُ حلقة نقاش حول الدعوى الفلسطينية ضد أمريكا ونقل سفارتها

(46) يوماً على إضراب الأسير خضر عدنان

(46) يوماً على إضراب الأسير خضر عدنان

منظمة التحرير الفلسطينية تؤكد تضامنها مع الأهالي الصامدين بالخان الأحمر

منظمة التحرير الفلسطينية تؤكد تضامنها مع الأهالي الصامدين بالخان الأحمر

ديوان الموظفين ومجموعة أمريكا اللاتينية للإدارة يوقعان مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات

ديوان الموظفين ومجموعة أمريكا اللاتينية للإدارة يوقعان مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات

الحساينة يبحث احتياجات عدة بلدّات بالضفة في قطاع الطرق

الحساينة يبحث احتياجات عدة بلدّات بالضفة في قطاع الطرق

شاهد: عاطف سلامة يوقع على إصداراته مع افتتاح معرض الكاركاتير

شاهد: عاطف سلامة يوقع على إصداراته مع افتتاح معرض الكاركاتير

البطريرك ثيوفيلوس الثالث: القدس تعيش كارثة اقتصادية واجتماعية

البطريرك ثيوفيلوس الثالث: القدس تعيش كارثة اقتصادية واجتماعية

منوعات

فنانة شهيرة تعترف بإصابتها بمرض نفسي.. ولا تخرج من منزلها

فنانة شهيرة تعترف بإصابتها بمرض نفسي.. ولا تخرج من منزلها

سعد لمجرد يحاول الإنتحار... والأثار على معصم يده اليسرى

سعد لمجرد يحاول الإنتحار... والأثار على معصم يده اليسرى

بعد ان قطعت شرايينها... شاهدوا الظهور الأول للنجمة الشهيرة من داخل المستشفى

بعد ان قطعت شرايينها... شاهدوا الظهور الأول للنجمة الشهيرة من داخل المستشفى

يعقوب شاهين: رفضت لقب سفير وشيرين عبد الوهاب نقطة ضعفي

يعقوب شاهين: رفضت لقب سفير وشيرين عبد الوهاب نقطة ضعفي

&#34;ميغان ماركل&#34; حامل بطفلها الأول من الأمير هاري

"ميغان ماركل" حامل بطفلها الأول من الأمير هاري

شاهد ما صحة هذا الفيديو لزوجة ترامب ترقص شبه عارية بالبيت الابيض؟

شاهد ما صحة هذا الفيديو لزوجة ترامب ترقص شبه عارية بالبيت الابيض؟

شاهد: هيفاء وهبي بين شقيقتيها علياء وهناء:&#34;من يكسر قلب اختي اكسر عنقه&#34;

شاهد: هيفاء وهبي بين شقيقتيها علياء وهناء:"من يكسر قلب اختي اكسر عنقه"

شاهد &#34;منة فضالى&#34; ستصبح راقصة بملهى ليلى

شاهد "منة فضالى" ستصبح راقصة بملهى ليلى

فيديو: دينا بفستان مثير.. شاهد شكلها بعد اجرائها عملية تجميل لأنفها

فيديو: دينا بفستان مثير.. شاهد شكلها بعد اجرائها عملية تجميل لأنفها

فيديو.. ملحم زين: كنت أعتقد بأن الغناء سيدخلني النار

فيديو.. ملحم زين: كنت أعتقد بأن الغناء سيدخلني النار

عربي

الرئيس السيسي يُغرد بعد لقاء بوتين في &#34;سوتشي&#34;

الرئيس السيسي يُغرد بعد لقاء بوتين في "سوتشي"

سوريا: قضية فساد تشوب قرار حجب المواقع الاباحية

سوريا: قضية فساد تشوب قرار حجب المواقع الاباحية

شاهد: نشر صور جوازات سفر متهمين بقتل خاشقجي وتفاصيل جديدة بالقضية

شاهد: نشر صور جوازات سفر متهمين بقتل خاشقجي وتفاصيل جديدة بالقضية

ترامب: محمد بن سلمان نفى كليا معرفته بما جرى في القنصلية

ترامب: محمد بن سلمان نفى كليا معرفته بما جرى في القنصلية