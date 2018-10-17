منظمة التحرير الفلسطينية تؤكد تضامنها مع الأهالي الصامدين بالخان الأحمر



وجاء في بيان صحفي صدر عن الدائرة، "أننا جئنا للخان الأحمر لنجدد العهد، ونواصل التضامن مع الأهل الصامدين فيه، ولدعم صمودهم وتحديهم لجرائم الاحتلال التي لن تثني شعبنا عن مواصلة النضال العادل لاسترداد حقوقه المسلوبة، وتحرير أرضه وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية".



وأشارت الدائرة إلى أن دعم صمود أهالي (الخان الأحمر)، وكافة المواقع المهددة بالاستيطان على سلم أولويات القيادة التي تعمل جاهدة على كافة الصعد داخلياً وخارجياً؛ لفضح ممارسات الاحتلال، وكسب التأييد الدولي للوقوف في وجه سياسة الاحتلال الاستعمارية.

رام الله - دنيا الوطنبدعوة من دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، شارك العشرات من كوادر المنظمة في وقفة تضامنية إلى جانب الأهل الصامدين في (الخان الأحمر) البوابة الشرقية للقدس المحتلة، في وجه الاحتلال ومحاولاته لاقتلاعهم وتشريدهم وتهجيرهم بالقوة من أرضهم لإحلال المستوطنين مكانهم.جاء ذلك، خلال مشاركة وفد مثل منظمة التحرير في وقفة تضامنية فوق أراضي (الخان الاحمر) صباح اليوم الأربعاء، ضم العشرات من كوادر المنظمة.