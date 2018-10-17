شؤون فلسطينية

ديوان الموظفين ومجموعة أمريكا اللاتينية للإدارة يوقعان مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات

ديوان الموظفين ومجموعة أمريكا اللاتينية للإدارة يوقعان مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات
رام الله - دنيا الوطن
تحت رعاية، وحضور رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، وقع ديوان الموظفين العام ممثلاً برئيسه موسى أبو زيد، ومجموعة أمريكا اللاتينية للإدارة العامة، ممثلة بنائب رئيس المجموعة كارلوس اورتيز، اليوم الأربعاء في مكتب رئيس الوزراء، برام الله، مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات بين الجانبين.

وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات الفلسطينية وأمريكا اللاتينية في مجالات الإدارة العامة وتعزيز العلاقات ما بين فلسطين ودول أمريكا اللاتينية، وتمكين وتعزيز الحضور اللافت والملموس لدولة فلسطين في المحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية، والتي ستظهر مدى التقدم الحاصل في فلسطين بمجال الإدارة العامة والخدمة المدنية وإعطاء الفرصة لنقل المعرفة وأرقى ما توصل إليه هذا القطاع في مبادئ وأساس علمية متميزة ونوعية لهذه الدول.

وكان رئيس الوزراء، التقى نائب رئيس مجموعة أمريكا اللاتينية للإدارة العامة، بحضور رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، حيث أطلعه على الوضع السياسي والاقتصادي في فلسطين.

وأشاد الحمد الله، بالدور والدعم الذي تقدمة دول أمريكا اللاتينية لفلسطين، على المستويات كافة، وفي المحافل الدولية، معرباً عن أمله بمزيد من التعاون المشترك في مختلف المجالات.







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