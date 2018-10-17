صحيفة تركية تكشف تفاصيل تسجيلات مُرعبة في قضية جمال خاشقجي

رام الله - دنيا الوطن

كشفت صحيفة (يني شفق) التركية، تفاصيل جديدة، قالت إنها تثبت تورط القنصل السعودي في إسطنبول، محمد العتيبي، بجريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.



وأوضحت الصحيفة، أنها تمكنت من التوصل إلى تسجيلات صوتية، تكشف عن تفاصيل وصفتها بـ"المرعبة"، حول مقتل خاشقجي، دون بثها بالصوت واكتفت بنشر تفاصيلها.وحسب الصحيفة، فإن من بين التسجيلات الكثيرة، تسجيل صوتي للقنصل العتيبي، الذي قالت إنه "فر من إسطنبول أمس الثلاثاء إلى الرياض، بعد أن كان منزله على وشك الخضوع لتفتيش من قبل فريق التحقيق التركي".وكشفت التسجيلات التي فرّغتها "يني شفق"، أن الصحفي خاشقجي تم تعذيبه بشكل أليم، قبل أن يتم قتله، حيث تم تقطيع أصابعه، ومن ثمّ قطع رأسه.ويظهر في أحد التسجيلات صوت العتيبي، وهو يتحدث إلى "فريق القتل"، طالباً منهم تنفيذ عملية التقطيع خارج غرفته، قائلاً: "افعلوا هذا في الخارج، ستصبون البلاء فوق رأسي بسبب هذا"، ليردّ عليه أحدهم: "لو تريد أن تصل للسعودية، وتريد العيش هناك فاصمت"، وفق الصحيفة.