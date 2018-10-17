شؤون فلسطينية

عريقات: نجحنا بإزالة عقبات قيام الدولة الفلسطينية والرئيس لجأ لأسلوب ذكي واستراتيجي

عريقات: نجحنا بإزالة عقبات قيام الدولة الفلسطينية والرئيس لجأ لأسلوب ذكي واستراتيجي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، أن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح منح فلسطين صلاحيات إضافية لرئاسة مجموعة الــ77، انتصار يسجل للرئيس محمود عباس، نتيجة جهوده الجبارة في المحافل الدولية، ودلالة على نجاح القيادة في إزالة العقبات من طريقنا نحو قيام الدولة.

وقال عريقات، لتلفزيون فلسطين: إن الرئيس لجأ لأسلوب ذكي واستراتيجي عبر المطالبة بمنح فلسطين المزيد من الصلاحيات بعد انتخابها لرئاسة مجموعة الـ 77 العام المقبل".

وأضاف: "إن اليوم يؤرخ بتصويت 146 دولة لمنح فلسطين صلاحيات إضافية لرئاسة مجموعة الـ77 مقابل ثلاث دول ضد، موضحاً أن العضوية الكاملة تتطلب قراراً من مجلس الأمن، والمرور بثلاث مراحل".

واستكمل: "نحن لدينا طلب عضوية في مجلس الأمن، ولكن لم نحصل على الأصوات، وإن حصلنا سيواجهنا (الفيتو)، فلذلك الرئيس لجأ لأسلوب ذكي واستراتيجي جداً، عبر المطالبة بمنح دولته المزيد من الصلاحيات".

وأكد عريقات متابعة المداخل التي تؤهلنا للاستمرار في هذه الصلاحيات، بعد انتهاء فترة رئاسة فلسطين للمجموعة عام 2019، قائلاً: "إن الطلب قدم على أساس رئاستنا لمجموعة الــ 77، لكن الجمعية العامة، أقرت أن صلاحيات دولة فلسطين مناسبة حتى تتلائم مع دورها، وهذه مسائل سننظر لها وسنتابعها قانونياً على كافة المستويات".

وقال: "إننا لم نكن في يوم من الأيام معززين مساندين ومدعومين مثلما نحن عليه اليوم، فالقيادة هي من يصنع الأمل والطريق ويشخص العقبات".

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