شؤون فلسطينية

الحساينة يبحث احتياجات عدة بلدّات بالضفة في قطاع الطرق

الحساينة يبحث احتياجات عدة بلدّات بالضفة في قطاع الطرق
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الأشغال العامة والإسكان د. مفيد الحساينة، أمس مع وفدي بلديات مرج بن عامر ودورا، سبل دعم البلديتين في قطاع الطرق.

جاء ذلك، خلال لقائه وفدين من البلدتين في مقر الوزارة، حيث اطلع الحساينة على احتياجات البلدتين في قطاع البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بقطاع الطرق.

وقال الحساينة: إن وزارة الأشغال تتعاون مع الهيئات المحلية وتقدم لها الدعم، وذلك في سبيل رفع كفاءة شبكة الطرق، والتي تُسهل الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وتعمل على تأمين السلامة المرورية للمواطنين، مضيفاً أن وزارته لن تتوانى عن تقديم الدعم للمجالس البلدية، مبيّناً أن هذا الدعم غرضه تحقيق الهدف الاستراتيجي للوزارة، ببناء شبكة طرق ذات كفاءة عالية، تحقق التواصل الجغرافي بين المناطق الفلسطينية.

وشدد الحساينة على أهمية التعاون مع بلدتي مرج بن عامر ودورا في مجال الطرق، نظراً للأهمية الكبيرة للمنطقتين، حيث إن منطقة مرج بن عامر والتي تضم 10 قرى، لها أهمية زراعية، ومن المهم دعم مشاريع الطرق فيها؛ لاحتوائها على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعة، في حين أن منطقة دورا لها أهمية كبيرة في عدة جوانب، كونها ذات تعداد سكان كبير، ووجود مناطق مهددة بالضم لصالح المستوطنات.

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