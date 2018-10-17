ملادينوف: مهمتنا إنجاح الجهود للتوصل لتهدئة نراها على الأرض في غزة





وبحث الجانبان الوضع في قطاع غزة، حيث وصف المسؤول الأممي، التصعيد الذي جرى الليلة الماضية بأنه خطير للغاية، وقال: إن عملية إطلاق الصواريخ، شكّلت حالة استفزاز خطيرة بهدف جلب إسرائيل إلى صراع في غزة، على حد قوله.



وأضاف "مهمتنا هي أن نفعل كل شيء لمنع هذا الصراع في غزة، وأن تنجح الجهود المبذولة، وأن تؤتي ثمارها للتوصل لتهدئة نراها على واقع الأرض، ومنع التصعيد وإحلال السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة بأسرها".



وتابع "الآن وقت الأفعال، وليس الكلام، يجب أن نرى أن الإجراءات الحالية هي في مصلحة الجميع، وإلا فإن النتيجة ستكون كارثية للجميع".



من جهته قال ريفلين: إن "إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي، بينما يتعرض مواطنوها للهجوم، وهذا ما يجب أن يعرفه العالم"، وفق ما ذكر موقع صحيفة (القدس) المحلية.



وأضاف: "سوف نتفاعل بالقوة اللازمة حتى يعود الهدوء.. طالما استمرّ إطلاق النار، وحالة الاستفزاز، فلا توجد فرصة للتخفيف عن غزة".

رام الله - دنيا الوطنالتقى مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، مع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.