شاهد: عاطف سلامة يوقع على إصداراته مع افتتاح معرض الكاركاتير







نشر المعرفة والفنون، وترسيخ مبدأ الإبداع والانتصار له، كما شكرت الحضور المبدع على إنجاح حفل التوقيع.

خاص دنيا الوطن - آن العقادنظم الاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين، بالشراكة مع جمعية الشبان المسيحية، في مدينة غزة، حفل توقيع إصدارات الدكتور عاطف سلامة، الخاصة بفن الكاركاتير، مع افتتاح معرض لرسوماته، وذلك بحضور محافظ غزة، الوزير إبراهيم أبو النجا، وأعضاء من الأمانة العامة للاتحاد، وشخصيات اعتبارية وقيادية، وثقافية ومهتمة ووسائل إعلام.وافتتحت الدكتورة سهام أبو العمرين، عضو الأمانة العامة للاتحاد ومسؤولة دائرة النشاط، الحفل بكلمة لها قالت فيها: إن فن الكاركاتير من الفنون اللصيقة بالأدب والإبداع، خاصة بعد مزج الرسوم بالكتابة، كما فعل الشهيد ناجي العلي، والعديد من رواد هذا الفن الجميل، الذي يعبر عن الواقع بالرسومات ذات الإيحاء والرمزية العالية، والتي يجيدها فئة من المبدعين الذين لديهم براعة في الخيال، وموهبة بالرسم، وقوة بالتعبير.وأثنت الدكتورة سهام على إصدارات الفنان الدكتور عاطف سلامة، معتبرة إياها إضافة جديدة لهذا الفن، خاصة وأنها تأتي في توقيت يحتاج فيه المثقفون والفنانون إلى سلطة التعبير عن الواقع الذي يعيشه أبناء الشعب الفلسطيني، وهذه الإصدارات تعتبر مهمة بالنسبة للراغبين بدراسة فن الكاركاتير، وستكون لهم عوناً في أبحاثهم وأطروحاتهم الجامعية.وشكرت الدكتورة سهام في نهاية كلمتها الاتحاد العام للكتّاب والأمانة العامة فيها، وجمعية الشبان المسيحية على رعايتهم حفل توقيع إصدارات الدكتور عاطف سلامة، لما في ذلك من مدلول واضح على دور الاتحاد، والمراكز الثقافية في قطاع غزة في